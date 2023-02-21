Тырова (Боброва) Фёкла Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тырова (Боброва) Фёкла Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: Бобров Яков Семёнов

Мать: Кавелина Екатерина Николаевна

нет данных
Рождение ребёнка
31.08.1918

Сын: Тыров Александр Андреевич

Отец ребёнка: Тыров Андрей Михайлович

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.08.1922

Дочь: Костылева Анна Андреевна

Отец ребёнка: Тыров Андрей Михайлович

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.07.1927

Дочь: Кельина Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Тыров Андрей Михайлович

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тыров Андрей Михайлович

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1927
Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
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