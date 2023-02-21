Тырова (Боброва) Фёкла Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893 ст.
Дата смерти1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.
Отец: Бобров Яков Семёнов
нет данных
Рождение ребёнка
31.08.1918
Сын: Тыров Александр Андреевич
Отец ребёнка: Тыров Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
13.08.1922
Дочь: Костылева Анна Андреевна
Отец ребёнка: Тыров Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
18.07.1927
Дочь: Кельина Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Тыров Андрей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1927