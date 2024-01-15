Лукошкин Абрам Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти1869
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Лукошкин Кузьма Еремеевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Лукошкина Устинья Абрамовна
Мать ребёнка: Лукошкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Лукошкин Моисей Абрамович
Мать ребёнка: Лукошкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Лукошкина Агафья Абрамовна
Мать ребёнка: Лукошкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Лукошкина Надежда Абрамовна
Мать ребёнка: Лукошкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Лукошкин Емельян Абрамович
Мать ребёнка: Лукошкина Татьяна Ивановна
Бракосочетание
10.10.1868 ст.
Кузьмы Ермильева Лукошкина сын Абрам Кузьмин 40 лет (вторым браком) Ипполита Фадеева дочь-девица Матрона Ипполитова 21 год
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Лукошкина Пелагея Абрамовна
Мать ребёнка: Лукошкина Матрона Ипполитовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1869