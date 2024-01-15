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Лукошкин Абрам Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

1869

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Лукошкин Кузьма Еремеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Лукошкина Устинья Абрамовна

Мать ребёнка: Лукошкина Татьяна Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Лукошкин Моисей Абрамович

Мать ребёнка: Лукошкина Татьяна Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Лукошкина Агафья Абрамовна

Мать ребёнка: Лукошкина Татьяна Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Лукошкина Надежда Абрамовна

Мать ребёнка: Лукошкина Татьяна Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Лукошкин Емельян Абрамович

Мать ребёнка: Лукошкина Татьяна Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
10.10.1868 ст.

Жена: Лукошкина Матрона Ипполитовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Кузьмы Ермильева Лукошкина сын Абрам Кузьмин 40 лет (вторым браком) Ипполита Фадеева дочь-девица Матрона Ипполитова 21 год
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Лукошкина Пелагея Абрамовна

Мать ребёнка: Лукошкина Матрона Ипполитовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукошкина Татьяна Ивановна

Смерть
1869
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
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