Лукошкина Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Лукошкина Устинья Абрамовна
Отец ребёнка: Лукошкин Абрам Кузьмич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Лукошкин Моисей Абрамович
Отец ребёнка: Лукошкин Абрам Кузьмич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Лукошкина Агафья Абрамовна
Отец ребёнка: Лукошкин Абрам Кузьмич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Лукошкина Надежда Абрамовна
Отец ребёнка: Лукошкин Абрам Кузьмич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Лукошкин Емельян Абрамович
Отец ребёнка: Лукошкин Абрам Кузьмич
Смерть
1868