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Лукошкина Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

1868

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукошкин Абрам Кузьмич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Лукошкина Устинья Абрамовна

Отец ребёнка: Лукошкин Абрам Кузьмич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Лукошкин Моисей Абрамович

Отец ребёнка: Лукошкин Абрам Кузьмич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Лукошкина Агафья Абрамовна

Отец ребёнка: Лукошкин Абрам Кузьмич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Лукошкина Надежда Абрамовна

Отец ребёнка: Лукошкин Абрам Кузьмич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Лукошкин Емельян Абрамович

Отец ребёнка: Лукошкин Абрам Кузьмич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1868
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

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