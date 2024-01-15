Лукошкина Матрона Ипполитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Ипполит Фадеевич
Бракосочетание
10.10.1868 ст.
Кузьмы Ермильева Лукошкина сын Абрам Кузьмин 40 лет (вторым браком) Ипполита Фадеева дочь-девица Матрона Ипполитова 21 год
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Лукошкина Пелагея Абрамовна
Отец ребёнка: Лукошкин Абрам Кузьмич
Смерть
Неизвестно