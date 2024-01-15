Лукошкина Матрона Ипполитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукошкина Матрона Ипполитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Ипполит Фадеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1868 ст.

Муж: Лукошкин Абрам Кузьмич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Кузьмы Ермильева Лукошкина сын Абрам Кузьмин 40 лет (вторым браком) Ипполита Фадеева дочь-девица Матрона Ипполитова 21 год
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Лукошкина Пелагея Абрамовна

Отец ребёнка: Лукошкин Абрам Кузьмич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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