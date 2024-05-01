Піддубна (Онищенко) Наталка
Место рожденияКрасенівка
Дата рождения1899
Дата смерти14.07.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Онищенко Іван
Мать: Онищенко Марфа
Красенівка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Піддубна) Анастасія
Отец ребёнка: Піддубний Сергій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Піддубний Сергій
Рождение ребёнка
14.03.1922
Сын: Піддубний Іван
Отец ребёнка: Піддубний Сергій
Красенівка
Смерть
14.07.1994