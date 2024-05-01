Піддубна (Онищенко) Наталка 1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Піддубна (Онищенко) Наталка

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Место рождения

Красенівка

Дата рождения

1899

Дата смерти

14.07.1994

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Онищенко Іван

Мать: Онищенко Марфа

Красенівка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Піддубна) Анастасія

Отец ребёнка: Піддубний Сергій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Піддубний Сергій

Рождение ребёнка
14.03.1922

Сын: Піддубний Іван

Отец ребёнка: Піддубний Сергій

Красенівка
Смерть
14.07.1994

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