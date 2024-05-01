Онищенко Іван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Онищенко Іван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Онищенко) Якилина

Мать ребёнка: Онищенко Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Онищенко Яков

Мать ребёнка: Онищенко Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черниш (Онищенко) Гапка

Мать ребёнка: Онищенко Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Онищенко Андрій

Мать ребёнка: Онищенко Марфа

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Піддубна (Онищенко) Наталка

Мать ребёнка: Онищенко Марфа

Красенівка
Смерть
Неизвестно

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