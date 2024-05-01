Онищенко Іван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Онищенко) Якилина
Мать ребёнка: Онищенко Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Онищенко Яков
Мать ребёнка: Онищенко Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черниш (Онищенко) Гапка
Мать ребёнка: Онищенко Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Онищенко Андрій
Мать ребёнка: Онищенко Марфа
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Піддубна (Онищенко) Наталка
Мать ребёнка: Онищенко Марфа
Красенівка
Смерть
Неизвестно