Онищенко Марфа Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Онищенко Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Онищенко) Якилина

Отец ребёнка: Онищенко Іван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Онищенко Яков

Отец ребёнка: Онищенко Іван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черниш (Онищенко) Гапка

Отец ребёнка: Онищенко Іван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Онищенко Андрій

Отец ребёнка: Онищенко Іван

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Піддубна (Онищенко) Наталка

Отец ребёнка: Онищенко Іван

Красенівка
Смерть
Неизвестно

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