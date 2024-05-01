Піддубний Сергій 10.09.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Піддубний Сергій

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Место рождения

Полтавская обл., Чернобаевский р-н, с. Красновка

Дата рождения

10.09.1898

Дата смерти

15.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1898

Отец: Піддубний Іван

Мать: Піддубна (Міняйло) Параска

Полтавская обл., Чернобаевский р-н, с. Красновка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Піддубна) Анастасія

Мать ребёнка: Піддубна (Онищенко) Наталка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Піддубна (Онищенко) Наталка

Рождение ребёнка
14.03.1922

Сын: Піддубний Іван

Мать ребёнка: Піддубна (Онищенко) Наталка

Красенівка
Смерть
15.02.1944

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