Піддубний Сергій
Место рожденияПолтавская обл., Чернобаевский р-н, с. Красновка
Дата рождения10.09.1898
Дата смерти15.02.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1898
Отец: Піддубний Іван
Полтавская обл., Чернобаевский р-н, с. Красновка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Піддубна) Анастасія
Мать ребёнка: Піддубна (Онищенко) Наталка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1922
Сын: Піддубний Іван
Мать ребёнка: Піддубна (Онищенко) Наталка
Красенівка
Смерть
15.02.1944