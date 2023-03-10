Гусева Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1959
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1959
Отец: Поляков Николай
Бракосочетание
1979
Тягуще, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.02.1980
Дочь: Гусева Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Гусев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
16.06.1987
Сын: Гусев Станислав Михайлович
Отец ребёнка: Гусев Михаил Александрович