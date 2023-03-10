Гусева Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1959

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1959

Отец: Поляков Николай

Мать: Полякова Олимпиада Борисовна

Бракосочетание
1979

Муж: Гусев Михаил Александрович

Тягуще, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.02.1980

Дочь: Гусева Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Гусев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
16.06.1987

Сын: Гусев Станислав Михайлович

Отец ребёнка: Гусев Михаил Александрович

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