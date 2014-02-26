Гусев Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1955

Дата смерти

26.02.2014

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1955

Отец: Гусев Александр

Мать: Гусева Анастасия

Бракосочетание
1979

Жена: Гусева Наталья Николаевна

Тягуще, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.02.1980

Дочь: Гусева Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Гусева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
16.06.1987

Сын: Гусев Станислав Михайлович

Мать ребёнка: Гусева Наталья Николаевна

Смерть
26.02.2014

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