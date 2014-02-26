Гусев Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1955
Дата смерти26.02.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1955
Отец: Гусев Александр
Мать: Гусева Анастасия
Бракосочетание
1979
Тягуще, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.02.1980
Дочь: Гусева Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Гусева Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
16.06.1987
Сын: Гусев Станислав Михайлович
Мать ребёнка: Гусева Наталья Николаевна
Смерть
26.02.2014