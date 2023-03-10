Полякова Олимпиада Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолякова Олимпиада Борисовна

Полякова Олимпиада Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федоров Борис Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Николай

Рождение ребёнка
16.02.1959

Дочь: Гусева Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Поляков Николай

Рождение ребёнка
22.06.1960

Сын: Поляков Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Поляков Николай

Рождение ребёнка
23.07.1965

Сын: Поляков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Поляков Николай

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.