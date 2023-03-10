Полякова Олимпиада Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федоров Борис Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поляков Николай
Рождение ребёнка
16.02.1959
Дочь: Гусева Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Поляков Николай
Рождение ребёнка
22.06.1960
Сын: Поляков Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Поляков Николай
Рождение ребёнка
23.07.1965
Сын: Поляков Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Поляков Николай
Смерть
Неизвестно