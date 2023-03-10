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Поляков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1959

Дочь: Гусева Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Полякова Олимпиада Борисовна

Рождение ребёнка
22.06.1960

Сын: Поляков Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Полякова Олимпиада Борисовна

Рождение ребёнка
23.07.1965

Сын: Поляков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Полякова Олимпиада Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Олимпиада Борисовна

Смерть
1999
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