Поляков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1959
Дочь: Гусева Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Полякова Олимпиада Борисовна
Рождение ребёнка
22.06.1960
Сын: Поляков Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Полякова Олимпиада Борисовна
Рождение ребёнка
23.07.1965
Сын: Поляков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Полякова Олимпиада Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1999