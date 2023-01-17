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Кузьмина Александра Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1878 ст.

Сын: Кузьмин Илларион Прохорович

Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович

Рождение ребёнка
19.07.1881

Сын: Кузьмин Илья Прохорович

Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович

Рождение ребёнка
04.11.1884 ст.

Сын: Кузьмин Михаил Прохорович

Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.05.1887

Сын: Кузьмин Николай Прохорович

Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.07.1888 ст.

Сын: Кузьмин Петр Прохорович

Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.03.1890

Дочь: Кузьмина Мария Прохоровна

Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.10.1891

Дочь: Кузьмина Параскева Прохоровна

Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.06.1899

Дочь: Кузьмина Агриппина Прохоровна

Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Прохор Никитович

Смерть
Неизвестно
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