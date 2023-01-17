Кузьмина Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1878 ст.
Сын: Кузьмин Илларион Прохорович
Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович
Рождение ребёнка
19.07.1881
Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович
Рождение ребёнка
04.11.1884 ст.
Сын: Кузьмин Михаил Прохорович
Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович
Рождение ребёнка
04.05.1887
Сын: Кузьмин Николай Прохорович
Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович
Рождение ребёнка
30.07.1888 ст.
Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович
Рождение ребёнка
13.03.1890
Дочь: Кузьмина Мария Прохоровна
Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович
Рождение ребёнка
15.10.1891
Дочь: Кузьмина Параскева Прохоровна
Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович
Рождение ребёнка
19.06.1899
Дочь: Кузьмина Агриппина Прохоровна
Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно