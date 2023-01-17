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Кузьмин Илья Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.08.914 ст.

Сын: Кузьмин Иван Ильич

Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Петровна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение
19.07.1881

Отец: Кузьмин Прохор Никитович

Мать: Кузьмина Александра Семеновна

Бракосочетание
07.01.1900 ст.

Жена: Кузьмина Пелагея Петровна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.12.1901 ст.

Дочь: Кузьмина Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Петровна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.12.1904 ст.

Дочь: Кузьмина Мария Ильинична

Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Петровна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.01.1910 ст.

Дочь: Кузьмина Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Петровна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.08.1911 ст.

Сын: Кузьмин Григорий Ильич

Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Петровна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.10.1912 ст.

Сын: Кузьмин Андрей Ильич

Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Петровна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Награда
Неизвестно
Гергиевский кавалер. ГК 3 ст №407581, ГК 4 ст. №415043
Военная служба
Неизвестно
Урядник 4-й Отдельной казачьей сотни Оренбургского казачьего войска. После Первой мировой - хорунжий. В гражданскую войну - есаул.
Смерть
Неизвестно
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