Кузьмин Илья Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.08.914 ст.
Сын: Кузьмин Иван Ильич
Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Петровна
Рождение
19.07.1881
Бракосочетание
07.01.1900 ст.
Рождение ребёнка
21.12.1901 ст.
Дочь: Кузьмина Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
16.12.1904 ст.
Дочь: Кузьмина Мария Ильинична
Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
10.01.1910 ст.
Дочь: Кузьмина Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
06.08.1911 ст.
Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
17.10.1912 ст.
Сын: Кузьмин Андрей Ильич
Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Петровна
Награда
Неизвестно
Гергиевский кавалер. ГК 3 ст №407581, ГК 4 ст. №415043
Военная служба
Неизвестно
Урядник 4-й Отдельной казачьей сотни Оренбургского казачьего войска. После Первой мировой - хорунжий. В гражданскую войну - есаул.
Смерть
Неизвестно