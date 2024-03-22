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Кузьмин Петр Прохорович

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Место рождения

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

30.07.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1888 ст.

Отец: Кузьмин Прохор Никитович

Мать: Кузьмина Александра Семеновна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
09.01.1908 ст.

Жена: Кузьмина Мария Феодоровна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Поручители по жениху: Н-Озерное станицы казаки Иларион Кузьмин, Павел Коширин, по невесте: Н-Озерное станицы казаки Степан Боровин и Феодор Завгороднев
Рождение ребёнка
21.07.1910 ст.

Сын: Кузьмин Константин Петрович

Мать ребёнка: Кузьмина Мария Феодоровна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: казак Александр Васильевич Боровин, дочь казака, девица Агрип(п)ина Прохорова Кузьмина
Рождение ребёнка
06.06.1914

Сын: Кузьмин Федор Петрович

Мать ребёнка: Кузьмина Мария Феодоровна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондалова Мария Петровна

Мать ребёнка: Кузьмина Мария Феодоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Анна Петровна

Мать ребёнка: Кузьмина Мария Феодоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Кузьмина Мария Феодоровна

Смерть
Неизвестно
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