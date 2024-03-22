Кузьмин Петр Прохорович
Место рождения
Дата рождения30.07.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1888 ст.
Бракосочетание
09.01.1908 ст.
Поручители по жениху: Н-Озерное станицы казаки Иларион Кузьмин, Павел Коширин, по невесте: Н-Озерное станицы казаки Степан Боровин и Феодор Завгороднев
Рождение ребёнка
21.07.1910 ст.
Сын: Кузьмин Константин Петрович
Мать ребёнка: Кузьмина Мария Феодоровна
Восприемники: казак Александр Васильевич Боровин, дочь казака, девица Агрип(п)ина Прохорова Кузьмина
Рождение ребёнка
06.06.1914
Мать ребёнка: Кузьмина Мария Феодоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондалова Мария Петровна
Мать ребёнка: Кузьмина Мария Феодоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Анна Петровна
Мать ребёнка: Кузьмина Мария Феодоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузьмина Мария Феодоровна
Смерть
Неизвестно