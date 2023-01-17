Кормшиков Ларион Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1665
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1665
Сын: Кормшиков Матвей Ларионов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1670
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1671
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Удаловщина, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1678