Кормшиков Ларион Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормшиков Ларион Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1665

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1665

Сын: Кормшиков Матвей Ларионов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1670

Сын: Кормшиков Данил Ларионов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1671

Сын: Кормшиков Ситка Ларионов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Удаловщина, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1678
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