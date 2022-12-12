Кормшиков Матвей Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормшиков Матвей Ларионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

1740

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: Кормшиков Ларион Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Кормшиков Антон Матвеевич

Мать ребёнка: Кормшикова Марфа Андреевна

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1693

Сын: Кормшиков Фёдор Матвеевич

Мать ребёнка: Кормшикова Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
1717

Сын: Кормшиков Афонасий Матвеевич

Мать ребёнка: Кормшикова Марфа Андреевна

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кормшикова Марфа Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Удаловщина, город Киров, Кировская область
Смерть
1740
Удаловщина, город Киров, Кировская область
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