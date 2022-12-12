Кормшиков Матвей Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смерти1740
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: Кормшиков Ларион Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690
Сын: Кормшиков Антон Матвеевич
Мать ребёнка: Кормшикова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1693
Сын: Кормшиков Фёдор Матвеевич
Мать ребёнка: Кормшикова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1717
Сын: Кормшиков Афонасий Матвеевич
Мать ребёнка: Кормшикова Марфа Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1740