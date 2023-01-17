Кормшикова Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормшикова Марфа Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Кормшиков Антон Матвеевич

Отец ребёнка: Кормшиков Матвей Ларионов

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1693

Сын: Кормшиков Фёдор Матвеевич

Отец ребёнка: Кормшиков Матвей Ларионов

Рождение ребёнка
1717

Сын: Кормшиков Афонасий Матвеевич

Отец ребёнка: Кормшиков Матвей Ларионов

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кормшиков Матвей Ларионов

Смерть
После 1710
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