Кормшиков Данил Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормшиков Данил Ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

1729

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Кормшиков Ларион Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1692

Сын: Кормшиков Василий Данилович

Мать ребёнка: Кормшикова Авдотья Еремеева

Рождение ребёнка
1700

Сын: Кормшиков Тимофей Данилович

Мать ребёнка: Кормшикова Авдотья Еремеева

Рождение ребёнка
1706

Сын: Кормшиков Иван Данилович

Мать ребёнка: Кормшикова Авдотья Еремеева

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кормшикова Авдотья Еремеева

Место жительства
Неизвестно
Удаловщина, город Киров, Кировская область
Смерть
1729
Удаловщина, город Киров, Кировская область
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