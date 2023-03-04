Кормшиков Данил Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смерти1729
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Кормшиков Ларион Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1692
Сын: Кормшиков Василий Данилович
Мать ребёнка: Кормшикова Авдотья Еремеева
Рождение ребёнка
1700
Сын: Кормшиков Тимофей Данилович
Мать ребёнка: Кормшикова Авдотья Еремеева
Рождение ребёнка
1706
Мать ребёнка: Кормшикова Авдотья Еремеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1729