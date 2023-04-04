Ганецкий Степан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1845
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Ганецкая Прасковья Васильевна
Смоленская губерня, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Цевловская Александра
Мать ребёнка: Ганецкая Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
24.11.1815
Сын: Ганецкий Николай Степанович
Мать ребёнка: Ганецкая Прасковья Васильевна
Smolenskaya oblast, Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
смоленский дворянин, уездный судья, закончил службу в чине штабс-капитана гвардии
Смерть
1845