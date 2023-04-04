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Ганецкий Степан Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Ганецкий Иван Степанович

Мать ребёнка: Ганецкая Прасковья Васильевна

Смоленская губерня, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Цевловская Александра

Мать ребёнка: Ганецкая Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
24.11.1815

Сын: Ганецкий Николай Степанович

Мать ребёнка: Ганецкая Прасковья Васильевна

Smolenskaya oblast, Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
смоленский дворянин, уездный судья, закончил службу в чине штабс-капитана гвардии
Смерть
1845
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