Ганецкая (Эйсмонт) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Ганецкий Степан Михайлович
Смоленская губерня, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Цевловская Александра
Отец ребёнка: Ганецкий Степан Михайлович
Рождение ребёнка
24.11.1815
Сын: Ганецкий Николай Степанович
Отец ребёнка: Ганецкий Степан Михайлович
Smolenskaya oblast, Russian Federation
Смерть
1818