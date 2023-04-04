Ганецкая (Эйсмонт) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганецкая (Эйсмонт) Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

1818

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Ганецкий Иван Степанович

Отец ребёнка: Ганецкий Степан Михайлович

Смоленская губерня, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Цевловская Александра

Отец ребёнка: Ганецкий Степан Михайлович

Рождение ребёнка
24.11.1815

Сын: Ганецкий Николай Степанович

Отец ребёнка: Ганецкий Степан Михайлович

Smolenskaya oblast, Russian Federation
Смерть
1818
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