Ганецкий Иван Степанович
Место рожденияСмоленская губерня, Духовщинский уезд
Дата рождения1810
Дата смерти18.01.1890
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Смоленская губерня, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1866
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Ганецкая Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ганецкая Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ганецкий Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Ганецкая Любовь Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
русский генерал, участник Кавказских походов и русско-турецкой войны 1877—1878 годов, брат Николая Степановича Ганецкого. Дядя по матери писательницы и мемуаристки Елизаветы Николаевны Водовозовой (в ... Показать все
Смерть
18.01.1890
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Погребён в Санкт-Петербурге, в Новодевичьем монастыре, рядом с могилой жены.