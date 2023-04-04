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Ганецкий Иван Степанович

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Место рождения

Смоленская губерня, Духовщинский уезд

Дата рождения

1810

Дата смерти

18.01.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Ганецкий Степан Михайлович

Мать: Ганецкая Прасковья Васильевна

Смоленская губерня, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1866

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Ганецкая Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганецкий Иван Иванович

Мать ребёнка: Ганецкая Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганецкий Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Ганецкая Любовь Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганецкая Любовь Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
русский генерал, участник Кавказских походов и русско-турецкой войны 1877—1878 годов, брат Николая Степановича Ганецкого. Дядя по матери писательницы и мемуаристки Елизаветы Николаевны Водовозовой (в ... Показать все
Смерть
18.01.1890
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Погребён в Санкт-Петербурге, в Новодевичьем монастыре, рядом с могилой жены.
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