Ганецкая Любовь Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГанецкая Любовь Дмитриевна

Ганецкая Любовь Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1866

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Ганецкий Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганецкий Иван Иванович

Отец ребёнка: Ганецкий Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганецкий Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Ганецкий Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганецкий Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close