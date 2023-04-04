Ганецкий Николай Степанович
Место рожденияSmolenskaya oblast, Russian Federation
Дата рождения24.11.1815
Дата смерти20.04.1904
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1815
Smolenskaya oblast, Russian Federation
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Стеблин-Каменская Наталия Николаевна
Мать ребёнка: ?
г. Сувалки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ганецкий Алексей Николаевич
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно
русский генерал, участник Крымской войны, генерал от инфантерии
Смерть
20.04.1904
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург