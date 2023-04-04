Ганецкий Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганецкий Николай Степанович

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Место рождения

Smolenskaya oblast, Russian Federation

Дата рождения

24.11.1815

Дата смерти

20.04.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1815

Отец: Ганецкий Степан Михайлович

Мать: Ганецкая Прасковья Васильевна

Smolenskaya oblast, Russian Federation
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Стеблин-Каменская Наталия Николаевна

Мать ребёнка: ?

г. Сувалки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганецкий Алексей Николаевич

Мать ребёнка: ?

Работа или профессия
Неизвестно
русский генерал, участник Крымской войны, генерал от инфантерии
Смерть
20.04.1904
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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