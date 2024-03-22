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Прокопий Петров

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.07.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1874

Отец: Пётр Косьмин

Мать: Елена Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.05.1893

Жена: Параскева Миронова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1897

Сын: Иван Прокопов

Мать ребёнка: Параскева Миронова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1899

Сын: Сергей Прокопов

Мать ребёнка: Параскева Миронова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1902

Дочь: Елена Прокопова

Мать ребёнка: Параскева Миронова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.07.1904

Сын: Фёдор Прокопиев

Мать ребёнка: Параскева Миронова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1907

Дочь: Мария Прокопова

Мать ребёнка: Параскева Миронова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.11.1909

Сын: Дмитрий Прокопов

Мать ребёнка: Параскева Миронова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.08.1911

Сын: Андрей Прокопов

Мать ребёнка: Параскева Миронова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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