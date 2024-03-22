Прокопий Петров
Место рождения
Дата рождения04.07.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1874
Отец: Пётр Косьмин
Мать: Елена Иванова
Бракосочетание
21.05.1893
Жена: Параскева Миронова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1897
Сын: Иван Прокопов
Мать ребёнка: Параскева Миронова
Рождение ребёнка
07.09.1899
Сын: Сергей Прокопов
Мать ребёнка: Параскева Миронова
Рождение ребёнка
12.07.1902
Дочь: Елена Прокопова
Мать ребёнка: Параскева Миронова
Рождение ребёнка
09.07.1904
Сын: Фёдор Прокопиев
Мать ребёнка: Параскева Миронова
Рождение ребёнка
14.06.1907
Дочь: Мария Прокопова
Мать ребёнка: Параскева Миронова
Рождение ребёнка
10.11.1909
Сын: Дмитрий Прокопов
Мать ребёнка: Параскева Миронова
Рождение ребёнка
16.08.1911
Сын: Андрей Прокопов
Мать ребёнка: Параскева Миронова
Смерть
Неизвестно