Параскева Миронова
Место рожденияд.Лужки Слободской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лужки Слободской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.05.1893
Муж: Прокопий Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1897
Сын: Иван Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Петров
Рождение ребёнка
07.09.1899
Сын: Сергей Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Петров
Рождение ребёнка
12.07.1902
Дочь: Елена Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Петров
Рождение ребёнка
09.07.1904
Сын: Фёдор Прокопиев
Отец ребёнка: Прокопий Петров
Рождение ребёнка
14.06.1907
Дочь: Мария Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Петров
Рождение ребёнка
10.11.1909
Сын: Дмитрий Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Петров
Рождение ребёнка
16.08.1911
Сын: Андрей Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Петров
Смерть
Неизвестно