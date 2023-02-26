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Параскева Миронова

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Место рождения

д.Лужки Слободской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лужки Слободской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.05.1893

Муж: Прокопий Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1897

Сын: Иван Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Петров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1899

Сын: Сергей Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Петров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1902

Дочь: Елена Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Петров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.07.1904

Сын: Фёдор Прокопиев

Отец ребёнка: Прокопий Петров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1907

Дочь: Мария Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Петров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.11.1909

Сын: Дмитрий Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Петров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.08.1911

Сын: Андрей Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Петров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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