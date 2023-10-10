Елена Иванова
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти01.01.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.11.1849
Муж: Пётр Косьмин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1850
Дочь: Ксения Петрова
Отец ребёнка: Пётр Косьмин
Рождение ребёнка
20.02.1853
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Косьмин
Рождение ребёнка
13.09.1855
Дочь: Фёкла Петрова
Отец ребёнка: Пётр Косьмин
Рождение ребёнка
20.07.1857
Сын: Макарий Петров
Отец ребёнка: Пётр Косьмин
Рождение ребёнка
23.02.1859
Сын: Арсений Петров
Отец ребёнка: Пётр Косьмин
Рождение ребёнка
До 1870
Дочь: Дария Петрова
Отец ребёнка: Пётр Косьмин
Рождение ребёнка
04.07.1874
Сын: Прокопий Петров
Отец ребёнка: Пётр Косьмин
Смерть
01.01.1880