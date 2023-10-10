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Елена Иванова

Место рождения

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

01.01.1880

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Иван

Мать: ?

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.11.1849

Муж: Пётр Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1850

Дочь: Ксения Петрова

Отец ребёнка: Пётр Косьмин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1853

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Косьмин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.09.1855

Дочь: Фёкла Петрова

Отец ребёнка: Пётр Косьмин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1857

Сын: Макарий Петров

Отец ребёнка: Пётр Косьмин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1859

Сын: Арсений Петров

Отец ребёнка: Пётр Косьмин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1870

Дочь: Дария Петрова

Отец ребёнка: Пётр Косьмин

Рождение ребёнка
04.07.1874

Сын: Прокопий Петров

Отец ребёнка: Пётр Косьмин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.01.1880
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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