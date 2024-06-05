Бессарабов Артем Петрович 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бессарабов Артем Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Бессарабов Петр Алексеевич

Мать: Бессарабова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бессарабова (Неизвестно) Феодосия

Рождение ребёнка
1894

Сын: Бессарабов Иван Артемович

Мать ребёнка: Бессарабова (Неизвестно) Феодосия

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Неизвестно (Бессарабова) Елена Артемовна

Мать ребёнка: Бессарабова (Неизвестно) Феодосия

Рождение ребёнка
1904

Сын: Бессарабов Григорий Артемович

Мать ребёнка: Бессарабова (Неизвестно) Феодосия

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Неизвестно (Бессарабова) Анисия Артемовна

Мать ребёнка: Бессарабова (Неизвестно) Феодосия

Смерть
Неизвестно

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