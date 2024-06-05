Бессарабов Артем Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Бессарабов Петр Алексеевич
Мать: Бессарабова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Бессарабов Иван Артемович
Мать ребёнка: Бессарабова (Неизвестно) Феодосия
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Неизвестно (Бессарабова) Елена Артемовна
Мать ребёнка: Бессарабова (Неизвестно) Феодосия
Рождение ребёнка
1904
Сын: Бессарабов Григорий Артемович
Мать ребёнка: Бессарабова (Неизвестно) Феодосия
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Неизвестно (Бессарабова) Анисия Артемовна
Мать ребёнка: Бессарабова (Неизвестно) Феодосия
Смерть
Неизвестно