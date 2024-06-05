Бессарабова (Неизвестно) Феодосия 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бессарабова (Неизвестно) Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бессарабов Артем Петрович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Бессарабов Иван Артемович

Отец ребёнка: Бессарабов Артем Петрович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Неизвестно (Бессарабова) Елена Артемовна

Отец ребёнка: Бессарабов Артем Петрович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Бессарабов Григорий Артемович

Отец ребёнка: Бессарабов Артем Петрович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Неизвестно (Бессарабова) Анисия Артемовна

Отец ребёнка: Бессарабов Артем Петрович

Смерть
Неизвестно

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