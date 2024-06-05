Бессарабова (Неизвестно) Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Бессарабов Иван Артемович
Отец ребёнка: Бессарабов Артем Петрович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Неизвестно (Бессарабова) Елена Артемовна
Отец ребёнка: Бессарабов Артем Петрович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Бессарабов Григорий Артемович
Отец ребёнка: Бессарабов Артем Петрович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Неизвестно (Бессарабова) Анисия Артемовна
Отец ребёнка: Бессарабов Артем Петрович
Смерть
Неизвестно