Полынкина Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Полынкин Козьма Сафронович
Отец ребёнка: Полынкин Сафрон Павлович
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Полынкин Сидор Сафронович
Отец ребёнка: Полынкин Сафрон Павлович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Полынкин Александр Сафронович
Отец ребёнка: Полынкин Сафрон Павлович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Полынкин Евграф Сафронович
Отец ребёнка: Полынкин Сафрон Павлович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Наталья Сафроновна
Отец ребёнка: Полынкин Сафрон Павлович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Полынкин Андрей Сафронович
Отец ребёнка: Полынкин Сафрон Павлович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Полынкин Федор Сафронович
Отец ребёнка: Полынкин Сафрон Павлович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Быкова-Люлюкина Дарья Сафронова
Отец ребёнка: Полынкин Сафрон Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Полынкин Сафрон Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно