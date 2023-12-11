Полынкина Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полынкина Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Полынкин Козьма Сафронович

Отец ребёнка: Полынкин Сафрон Павлович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Полынкин Сидор Сафронович

Отец ребёнка: Полынкин Сафрон Павлович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Полынкин Александр Сафронович

Отец ребёнка: Полынкин Сафрон Павлович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Полынкин Евграф Сафронович

Отец ребёнка: Полынкин Сафрон Павлович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Наталья Сафроновна

Отец ребёнка: Полынкин Сафрон Павлович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Полынкин Андрей Сафронович

Отец ребёнка: Полынкин Сафрон Павлович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Полынкин Федор Сафронович

Отец ребёнка: Полынкин Сафрон Павлович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Быкова-Люлюкина Дарья Сафронова

Отец ребёнка: Полынкин Сафрон Павлович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полынкин Иван Сафронович

Отец ребёнка: Полынкин Сафрон Павлович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полынкин Сафрон Павлович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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