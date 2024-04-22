Полынкин Сафрон Павлович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Полынкин Павел
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Полынкин Козьма Сафронович
Мать ребёнка: Полынкина Устинья
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Полынкин Сидор Сафронович
Мать ребёнка: Полынкина Устинья
Рождение ребёнка
1818
Сын: Полынкин Александр Сафронович
Мать ребёнка: Полынкина Устинья
Рождение ребёнка
1822
Сын: Полынкин Евграф Сафронович
Мать ребёнка: Полынкина Устинья
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Наталья Сафроновна
Мать ребёнка: Полынкина Устинья
Рождение ребёнка
1825
Сын: Полынкин Андрей Сафронович
Мать ребёнка: Полынкина Устинья
Рождение ребёнка
1827
Сын: Полынкин Федор Сафронович
Мать ребёнка: Полынкина Устинья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Быкова-Люлюкина Дарья Сафронова
Мать ребёнка: Полынкина Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Полынкина Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полынкина Устинья
Смерть
Неизвестно