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Полынкин Сафрон Павлович

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Полынкин Павел

Мать: не указана

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Полынкин Козьма Сафронович

Мать ребёнка: Полынкина Устинья

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Полынкин Сидор Сафронович

Мать ребёнка: Полынкина Устинья

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Полынкин Александр Сафронович

Мать ребёнка: Полынкина Устинья

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Полынкин Евграф Сафронович

Мать ребёнка: Полынкина Устинья

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Наталья Сафроновна

Мать ребёнка: Полынкина Устинья

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Полынкин Андрей Сафронович

Мать ребёнка: Полынкина Устинья

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Полынкин Федор Сафронович

Мать ребёнка: Полынкина Устинья

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Быкова-Люлюкина Дарья Сафронова

Мать ребёнка: Полынкина Устинья

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полынкина Федосья Абрамовна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полынкин Иван Сафронович

Мать ребёнка: Полынкина Устинья

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полынкина Устинья

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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