Быкова-Люлюкина (Полынкина) Дарья Сафронова
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Полынкин Сафрон Павлович
Мать: Полынкина Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1846
Сын: Быков-Люлюкин Матвей Фомич
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Фома Гордеевич
Рождение ребёнка
?.09.1852
Сын: Быков-Люлюкин Алексей Фомич
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Фома Гордеевич
Рождение ребёнка
17.07.1856 ст.
Сын: Быков-Люлюкин Борис Фомич
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Фома Гордеевич
Рождение ребёнка
30.03.1862 ст.
Сын: Быков-Люлюкин Георгий Фомич
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Фома Гордеевич
Рождение ребёнка
27.06.1864 ст.
Дочь: (Быкова-Люлюкина) Марфа Фоминична
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Фома Гордеевич
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Быкова-Люлюкина) Мария Фоминична
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Фома Гордеевич
Рождение ребёнка
18.01.1870
Дочь: (Быкова-Люлюкина) Ксения Фоминична
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Фома Гордеевич
Рождение ребёнка
29.07.1872 ст.
Сын: Быков-Люлюкин Василий Фомич
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Фома Гордеевич
Смерть
Неизвестно