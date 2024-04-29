Изенбек (Isenbeck) (Рахау (Rachau)) Юлия Карловна (Julie) 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Изенбек (Isenbeck) (Рахау (Rachau)) Юлия Карловна (Julie)

Место рождения

г. Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

1826

Дата смерти

01.05.1909

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Рахау Карл Август Генрих

Мать: Рахау (Крахт) Фредерика

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Небо (Naeboe) (Изенбек (Isenbeck)) Юлия (Julie)

Отец ребёнка: Изенбек (Isenbeck) Роберт Юлий (Юлиус) (Robert Julius)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Изенбек (Isenbeck) Роберт Юлий (Юлиус) (Robert Julius)

Рождение ребёнка
1845

Сын: Изенбек (Isenbeck) Роберт Карл Робертович (Романович) (Robert Carl)

Отец ребёнка: Изенбек (Isenbeck) Роберт Юлий (Юлиус) (Robert Julius)

Рождение ребёнка
1847

Сын: Изенбек (Isenbeck) Вильгельм Робертович (Wilhelm)

Отец ребёнка: Изенбек (Isenbeck) Роберт Юлий (Юлиус) (Robert Julius)

Рождение ребёнка
13.01.1852

Сын: Изенбек (Isenbeck) Джон (John)

Отец ребёнка: Изенбек (Isenbeck) Роберт Юлий (Юлиус) (Robert Julius)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
30.12.1853

Дочь: Политц (Pollitz) (Изенбек (Isenbeck)) Эмилия Романовна (Emilie)

Отец ребёнка: Изенбек (Isenbeck) Роберт Юлий (Юлиус) (Robert Julius)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
01.05.1909
г. Санкт-Петербург, Российская Империя

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