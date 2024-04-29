Изенбек (Isenbeck) (Рахау (Rachau)) Юлия Карловна (Julie)
Место рожденияг. Санкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения1826
Дата смерти01.05.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Рахау Карл Август Генрих
Мать: Рахау (Крахт) Фредерика
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Рождение ребёнка
1847
Рождение ребёнка
13.01.1852
Сын: Изенбек (Isenbeck) Джон (John)
Отец ребёнка: Изенбек (Isenbeck) Роберт Юлий (Юлиус) (Robert Julius)
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
30.12.1853
Дочь: Политц (Pollitz) (Изенбек (Isenbeck)) Эмилия Романовна (Emilie)
Отец ребёнка: Изенбек (Isenbeck) Роберт Юлий (Юлиус) (Robert Julius)
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
01.05.1909
г. Санкт-Петербург, Российская Империя