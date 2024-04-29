Изенбек (Isenbeck) Вильгельм Робертович (Wilhelm)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти1896
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Развод
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Warsaw Bank
Образование
1857
Школа Карла Мая, Санкт-Петербург, Российская Империя
Образование
1865
Школа Карла Мая, Санкт-Петербург, Российская Империя
Бракосочетание
07.09.1875
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Супруг(-а): Юлия Августовна Глазенап (Кюзель)
Рождение ребёнка
14.12.1876
Сын: Изенбек Валентин Васильевич
Мать ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) (Кюзель (Von Küsel)) Юлия Августовна (Julie)
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
1896
г. Москва, Российская Империя