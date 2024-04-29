Изенбек (Isenbeck) Вильгельм Робертович (Wilhelm) 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Изенбек (Isenbeck) Вильгельм Робертович (Wilhelm)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1896

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Изенбек (Isenbeck) Роберт Юлий (Юлиус) (Robert Julius)

Мать: Изенбек (Isenbeck) (Рахау (Rachau)) Юлия Карловна (Julie)

Развод
Неизвестно

Жена: Глазенап (Von Glasenapp) (Кюзель (Von Küsel)) Юлия Августовна (Julie)

Работа или профессия
Неизвестно
Warsaw Bank
Образование
1857
Школа Карла Мая, Санкт-Петербург, Российская Империя
Образование
1865
Школа Карла Мая, Санкт-Петербург, Российская Империя
Бракосочетание
07.09.1875

Жена: Глазенап (Von Glasenapp) (Кюзель (Von Küsel)) Юлия Августовна (Julie)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Супруг(-а): Юлия Августовна Глазенап (Кюзель)
Рождение ребёнка
14.12.1876

Сын: Изенбек Валентин Васильевич

Мать ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) (Кюзель (Von Küsel)) Юлия Августовна (Julie)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
1896
г. Москва, Российская Империя

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