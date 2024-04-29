Изенбек Валентин Васильевич
Место рожденияг. Санкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения14.12.1876
Дата смерти1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1876
Отец: Изенбек (Isenbeck) Вильгельм Робертович (Wilhelm)
Мать: Глазенап (Von Glasenapp) (Кюзель (Von Küsel)) Юлия Августовна (Julie)
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
1901
Сын: Завалишин (Изенбек) Николай Валентинович
Мать ребёнка: Изенбек (Завалишина) Анна Гавриловна
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
30.08.1903
г. Санкт-Петербург, Российская империя
Смерть
1941