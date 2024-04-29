Изенбек Валентин Васильевич 14.12.1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Изенбек Валентин Васильевич

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Место рождения

г. Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

14.12.1876

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1876

Отец: Изенбек (Isenbeck) Вильгельм Робертович (Wilhelm)

Мать: Глазенап (Von Glasenapp) (Кюзель (Von Küsel)) Юлия Августовна (Julie)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
1901

Сын: Завалишин (Изенбек) Николай Валентинович

Мать ребёнка: Изенбек (Завалишина) Анна Гавриловна

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
30.08.1903

Сын: Завалишин (Изенбек) Александр Валентинович

Мать ребёнка: Изенбек (Завалишина) Анна Гавриловна

г. Санкт-Петербург, Российская империя
Смерть
1941

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