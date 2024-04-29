Рахау Карл Август Генрих
Место рожденияLübeck, Schleswig-Holstein, Germany
Дата рождения?.04.1784
Дата смерти31.12.1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
?.04.1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany
Рождение ребёнка
17.12.1817
Сын: Рахау Иван Карлович
Мать ребёнка: Рахау (Крахт) Фредерика
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Изенбек (Isenbeck) (Рахау (Rachau)) Юлия Карловна (Julie)
Мать ребёнка: Рахау (Крахт) Фредерика
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
12.06.1830
Сын: Рахау Карл Карлович
Мать ребёнка: Рахау (Крахт) Фредерика
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
31.12.1853
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Похороны
05.01.1854
Smolenskoe luth. cemetery, Saint Petersburg, Sankt-Peterburg, Russia