Рахау Карл Август Генрих ?.04.1784 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рахау Карл Август Генрих

Место рождения

Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany

Дата рождения

?.04.1784

Дата смерти

31.12.1853

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany
Рождение ребёнка
17.12.1817

Сын: Рахау Иван Карлович

Мать ребёнка: Рахау (Крахт) Фредерика

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Изенбек (Isenbeck) (Рахау (Rachau)) Юлия Карловна (Julie)

Мать ребёнка: Рахау (Крахт) Фредерика

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
12.06.1830

Сын: Рахау Карл Карлович

Мать ребёнка: Рахау (Крахт) Фредерика

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
31.12.1853
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Похороны
05.01.1854
Smolenskoe luth. cemetery, Saint Petersburg, Sankt-Peterburg, Russia

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