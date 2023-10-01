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Головин Евгений Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1936

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1936

Отец: Головин Иван Васильевич

Мать: Паращенко Валентина Максимовна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Головина Светлана Евгеньевна

Мать ребёнка: Беспалова Нина Антоновна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Головин Андрей Евгеньевич

Мать ребёнка: Беспалова Нина Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беспалова Нина Антоновна

Смерть
2005
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