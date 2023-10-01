Головин Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1936
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1936
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Головина Светлана Евгеньевна
Мать ребёнка: Беспалова Нина Антоновна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Головин Андрей Евгеньевич
Мать ребёнка: Беспалова Нина Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беспалова Нина Антоновна
Смерть
2005