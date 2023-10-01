Паращенко Валентина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1959
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Паращенко Максим Маркович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1933
Дочь: Головина Руфина Ивановна
Отец ребёнка: Головин Иван Васильевич
Село Ельцовка Алтайский край
Рождение ребёнка
23.01.1936
Отец ребёнка: Головин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головина Руфина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1959