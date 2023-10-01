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Паращенко Валентина Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Паращенко Максим Маркович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1933

Дочь: Головина Руфина Ивановна

Отец ребёнка: Головин Иван Васильевич

Село Ельцовка Алтайский край
Рождение ребёнка
23.01.1936

Сын: Головин Евгений Иванович

Отец ребёнка: Головин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головина Руфина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Иван Васильевич

Смерть
1959
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