Головин Андрей Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1962
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец: Головин Евгений Иванович
Мать: Беспалова Нина Антоновна
Рождение ребёнка
1988
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головина Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головина Алиса Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Дмитрий Андреевич
Смерть
Неизвестно