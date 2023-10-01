Головин Андрей Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головин Андрей Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Головин Евгений Иванович

Мать: Беспалова Нина Антоновна

Рождение ребёнка
1988

Сын: Головин Роман Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головина Ирина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головина Алиса Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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