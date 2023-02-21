Головин Иван Васильевич
Место рожденияСело Яминское Яминского района Томской губернии Бийский уезд
Дата рождения24.06.1908
Дата смерти25.07.1980
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1908
Отец: Головин Василий Иванович
Мать: Головина Вера Егоровна
Село Яминское Яминского района Томской губернии Бийский уезд
село Яминское основано в 1778 году. В 1960 году переименовано в село Целинное Целинного района Алтайского края. Район расположен в восточной части Алтайского края. Образован в 1944 году. Наиболее к... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1933
Дочь: Головина Руфина Ивановна
Мать ребёнка: Паращенко Валентина Максимовна
Село Ельцовка Алтайский край
Рождение ребёнка
23.01.1936
Мать ребёнка: Паращенко Валентина Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.07.1980
С. Гоньба Алтайский край