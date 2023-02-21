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Головин Иван Васильевич

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Место рождения

Село Яминское Яминского района Томской губернии Бийский уезд

Дата рождения

24.06.1908

Дата смерти

25.07.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1908

Отец: Головин Василий Иванович

Мать: Головина Вера Егоровна

Село Яминское Яминского района Томской губернии Бийский уезд
село Яминское основано в 1778 году. В 1960 году переименовано в село Целинное Целинного района Алтайского края. Район расположен в восточной части Алтайского края. Образован в 1944 году. Наиболее к... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1933

Дочь: Головина Руфина Ивановна

Мать ребёнка: Паращенко Валентина Максимовна

Село Ельцовка Алтайский край
Рождение ребёнка
23.01.1936

Сын: Головин Евгений Иванович

Мать ребёнка: Паращенко Валентина Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паращенко Валентина Максимовна

Смерть
25.07.1980
С. Гоньба Алтайский край
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