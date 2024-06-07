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Рычкова Мария Аксеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рычкова) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Рычков Андрей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычков Андрей Степанович

Место жительства
Неизвестно
Бутырской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Рычкова) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Рычков Андрей Степанович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Рычков Павел Андреевич

Отец ребёнка: Рычков Андрей Степанович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Рычков Игнатий Андреевич

Отец ребёнка: Рычков Андрей Степанович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Рычков Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Рычков Андрей Степанович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Рычков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Рычков Андрей Степанович

Смерть
Неизвестно

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