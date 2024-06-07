Рычкова Мария Аксеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рычкова) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Рычков Андрей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бутырской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Рычкова) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Рычков Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Рычков Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Рычков Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Рычков Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Рычков Андрей Степанович
Смерть
Неизвестно