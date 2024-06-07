Рычков Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Рычков Андрей Степанович
Мать: Рычкова Мария Аксеновна
Место жительства
Неизвестно
Бутырской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1909
Сын: Рычков Иван Иванович
Мать ребёнка: Рычкова (Шиляева) Наталия Антиповна
Рождение ребёнка
26.08.1909
Мать ребёнка: Рычкова (Шиляева) Наталия Антиповна
Рождение ребёнка
01.08.1910
Дочь: (Рычкова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Рычкова (Шиляева) Наталия Антиповна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Рычкова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Рычкова (Шиляева) Наталия Антиповна
Смерть
Неизвестно