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Рычков Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Рычков Андрей Степанович

Мать: Рычкова Мария Аксеновна

Место жительства
Неизвестно
Бутырской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1909

Сын: Рычков Иван Иванович

Мать ребёнка: Рычкова (Шиляева) Наталия Антиповна

Рождение ребёнка
26.08.1909

Сын: Рычков Андриан Иванович

Мать ребёнка: Рычкова (Шиляева) Наталия Антиповна

Рождение ребёнка
01.08.1910

Дочь: (Рычкова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Рычкова (Шиляева) Наталия Антиповна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Рычкова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Рычкова (Шиляева) Наталия Антиповна

Смерть
Неизвестно

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