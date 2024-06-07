Рычков Павел Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Рычков Андрей Степанович
Мать: Рычкова Мария Аксеновна
Место жительства
Неизвестно
Бутырской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Рычкова (Шатрова) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Рычкова) Марина Павловна
Мать ребёнка: Рычкова (Шатрова) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Рычкова (Шатрова) Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно