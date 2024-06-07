Рычков Павел Андреевич 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рычков Павел Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Рычков Андрей Степанович

Мать: Рычкова Мария Аксеновна

Место жительства
Неизвестно
Бутырской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1893

Сын: Рычков Георгий Павлович

Мать ребёнка: Рычкова (Шатрова) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Рычкова) Марина Павловна

Мать ребёнка: Рычкова (Шатрова) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Рычков Григорий Павлович

Мать ребёнка: Рычкова (Шатрова) Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно

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