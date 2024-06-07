Рычкова (Шатрова) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычкова (Шатрова) Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бутырской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1893

Сын: Рычков Георгий Павлович

Отец ребёнка: Рычков Павел Андреевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Рычкова) Марина Павловна

Отец ребёнка: Рычков Павел Андреевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Рычков Григорий Павлович

Отец ребёнка: Рычков Павел Андреевич

Смерть
Неизвестно

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