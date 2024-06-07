Рычкова (Шатрова) Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бутырской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Рычков Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Рычкова) Марина Павловна
Отец ребёнка: Рычков Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Рычков Павел Андреевич
Смерть
Неизвестно