Конаков Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти31.12.1956
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
25.06.1931
Мать ребёнка: Конакова Анна Иосифовна
Лысково, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.11.1933
Мать ребёнка: Конакова Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
03.07.1941
Сын: Канаков Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Конакова Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
17.08.1946
Дочь: Скутельская Маргарита Васильевна
Мать ребёнка: Конакова Анна Иосифовна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конакова Анна Иосифовна
Смерть
31.12.1956