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Конаков Василий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

31.12.1956

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Конаков Дмитрий Александрович

Мать: Конакова Длександра Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.06.1931

Сын: Канаков Борис Васильевич

Мать ребёнка: Конакова Анна Иосифовна

Лысково, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.11.1933

Сын: Канаков Глеб Васильевич

Мать ребёнка: Конакова Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
03.07.1941

Сын: Канаков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Конакова Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
17.08.1946

Дочь: Скутельская Маргарита Васильевна

Мать ребёнка: Конакова Анна Иосифовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конакова Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конакова Анна Иосифовна

Смерть
31.12.1956
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