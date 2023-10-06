Конакова (Сергеева) Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конакова (Сергеева) Анна Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Иосиф Семёнович

Мать: Сергеева Марья Гавриловна

Рождение ребёнка
25.06.1931

Сын: Канаков Борис Васильевич

Отец ребёнка: Конаков Василий Дмитриевич

Лысково, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.11.1933

Сын: Канаков Глеб Васильевич

Отец ребёнка: Конаков Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.07.1941

Сын: Канаков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Конаков Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.08.1946

Дочь: Скутельская Маргарита Васильевна

Отец ребёнка: Конаков Василий Дмитриевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конаков Василий Дмитриевич

Смерть
1952
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