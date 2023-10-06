Конакова (Сергеева) Анна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергеев Иосиф Семёнович
Рождение ребёнка
25.06.1931
Отец ребёнка: Конаков Василий Дмитриевич
Лысково, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.11.1933
Отец ребёнка: Конаков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.07.1941
Сын: Канаков Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Конаков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.08.1946
Дочь: Скутельская Маргарита Васильевна
Отец ребёнка: Конаков Василий Дмитриевич
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1952