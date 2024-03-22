Васильев / Кривоногов Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения31.12.1879
Дата смерти16.04.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1879
Отец: Кривоногов Алексей II
Мать: Параскева Сергеевна
Смерть
16.04.1880
Бракосочетание
01.07.1915
Жена: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
25.08.1915
Дочь: Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
03.06.1918
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Ирина Ивановна