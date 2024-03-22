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Васильев / Кривоногов Василий Алексеевич

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

31.12.1879

Дата смерти

16.04.1880

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1858 г.р.

Мать

Вычислено 1858 г.р.

Жена

Вычислено 1892 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1879

Отец: Кривоногов Алексей II

Мать: Параскева Сергеевна

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
16.04.1880
Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
01.07.1915

Жена: Ирина Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
25.08.1915

Дочь: Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
03.06.1918

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
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