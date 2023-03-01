(Михайлова) Ирина Ивановна
Место рожденияд. Топорково
Дата рожденияВычислено 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Топорково
Бракосочетание
01.07.1915
Рождение ребёнка
25.08.1915
Дочь: Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев / Кривоногов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
03.06.1918
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев / Кривоногов Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно