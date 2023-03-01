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(Михайлова) Ирина Ивановна

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Место рождения

д. Топорково

Дата рождения

Вычислено 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Топорково
Бракосочетание
01.07.1915

Муж: Васильев / Кривоногов Василий Алексеевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
25.08.1915

Дочь: Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Васильев / Кривоногов Василий Алексеевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
03.06.1918

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Васильев / Кривоногов Василий Алексеевич

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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