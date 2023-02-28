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Параскева Сергеевна

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Место рождения

Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Вычислено 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
26.09.1876

Муж: Кривоногов Алексей II

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
17.10.1877

Сын: Кривоногов Александр Петрович

Отец ребёнка: Кривоногов Алексей II

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
31.12.1879

Сын: Васильев / Кривоногов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Кривоногов Алексей II

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1886

Сын: Васильев Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Кривоногов Алексей II

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
14.04.1889

Дочь: ■ Алексеевна

Отец ребёнка: Кривоногов Алексей II

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
14.04.1889

Дочь: ■ Алексеевна

Отец ребёнка: Кривоногов Алексей II

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Кривоногов Алексей II

Смерть
Неизвестно
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