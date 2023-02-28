Параскева Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.09.1876
Рождение ребёнка
17.10.1877
Сын: Кривоногов Александр Петрович
Отец ребёнка: Кривоногов Алексей II
Рождение ребёнка
31.12.1879
Сын: Васильев / Кривоногов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Кривоногов Алексей II
Рождение ребёнка
Вычислено 1886
Сын: Васильев Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Кривоногов Алексей II
Рождение ребёнка
14.04.1889
Дочь: ■ Алексеевна
Отец ребёнка: Кривоногов Алексей II
Рождение ребёнка
14.04.1889
Дочь: ■ Алексеевна
Отец ребёнка: Кривоногов Алексей II
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Кривоногов Алексей II
Смерть
Неизвестно