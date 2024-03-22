Деменченко (Стукалова) Лилия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деменченко (Стукалова) Лилия Васильевна

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Место рождения

Туголуково, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

14.09.1942

Пол

Женский

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1942

Отец: Стукалов Василий Ильич

Мать: Стукалова Анна Фёдоровна

Туголуково, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.04.1971

Сын: Деменченко Борис Игоревич

Отец ребёнка: Деменченко Игорь Борисович

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
16.09.1974

Дочь: Михайлова Анна Игоревна

Отец ребёнка: Деменченко Игорь Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деменченко Игорь Борисович

Орёл, город Орёл, Орловская область
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