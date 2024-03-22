Деменченко (Стукалова) Лилия Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.09.1942
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1942
Отец: Стукалов Василий Ильич
Мать: Стукалова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.04.1971
Сын: Деменченко Борис Игоревич
Отец ребёнка: Деменченко Игорь Борисович
Рождение ребёнка
16.09.1974
Дочь: Михайлова Анна Игоревна
Отец ребёнка: Деменченко Игорь Борисович
Бракосочетание
Неизвестно